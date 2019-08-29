تونس.. القروي يواجه تهمًا جديدة باستغلال الأطفال سياسيًا

باشرت الجهات القضائية في تونس، اليوم الخميس، النظر في تهم جديدة وجهت لرجل الأعمال والمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، تتعلق باستغلال أطفال لأهداف انتخابية، وذلك بعد أيام من إيداعه السجن بتهم فساد مالي.

وأعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، اليوم الخميس، أنها تولت بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السياسي نبيل القروي، وذلك من خلال تعهد لدى النيابة العامة حول ملف استغلال أطفال لأهداف دعائية.

وأوضحت الوزارة المهتمة بشؤون الطفولة والأسرة، في بيان، أن التحرك جاء بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنه ”يصور استغلال عدد من الأطفال مكشوفي الوجه في التعبئة الدعائية لصالح نبيل القروي“، مما يشكل مساسًا صريحًا بهيبة السلطة القضائية بطريقة متعمدة، وفق البيان.

وشددت على ضرورة ”عدم الزج بالأطفال في المنافسات السياسة أو إقحامهم في الحملات الانتخابية؛ حماية لهم من كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم البدنية والمعنوية وإعلاء لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى“.

واعتبر متابعون لملف القروي، أن هذه القضية الجديدة ستزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمرشح الرئاسي الذي يُعد أحد أبرز خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي لا يمنعه القانون من خوض الانتخابات الرئاسية وهو داخل السجن، طالما أن ملف القضية مفتوح ولم يحسم فيه القضاء ولم يصدر بشأنه حكم يدينه.