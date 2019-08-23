القضاء التونسي يُودع المرشح الرئاسي نبيل القروي السجن بتهم فساد

ألقت القوات الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، القبض على المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي وأودعتهما سجن المرناقية في العاصمة، بأمر من القضاء، وذلك قبل أيام من بداية الحملة الانتخابية.

وقالت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنّ دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت، اليوم الجمعة،“رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، ورفض مطالب إلغاء منع السفر“.

كما قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية تهم التهرّب الجبائي وتبييض الأموال مرفوعة ضدهما.

على صعيد متصل، أوردت قناة ”نسمة“، المملوكة للقروى في خبر عاجل أن ”قوة غير معلومة اختطفت المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس“.