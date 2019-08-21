إيطاليا تسلّم المغرب زوجة ”ملاكم داعش“

رحلّت السلطات الإيطالية، بناءً على تعليمات وزير الداخلية ماتيو سالفيني، المغربية ”سلمى بنشرقي“ إلى بلدها الأصلي، بعد تجريدها من جنسيتها الإيطالية، وقضائها 3 سنوات و4 أشهر خلف القضبان.

وذكرت صحيفة ”لاريبوبليكا“ التي أوردت الخبر، أنّ ”زوجها عبد الرحيم المتحرك الملقب بـ(ملاكم داعش) – لكونه حاصلًا على ألقاب في رياضة الكيك بوكسينغ – ينتظره نفس المصير بعد أن يكمل مدة حبسه في نيسان/أبريل 2022″.

وألقت السلطات الإيطالية القبض على الزوجين في منتصف 2016، بعدما ثبت لديها من خلال مراقبة مكالماتهما الهاتفية، أنهما ينويان الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، وأن يصطحبا معهما ابنيهما البالغين وقتها عامين، و 4 سنوات.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية أنّ ”عبد الرحيم المتحرك تخلّى بعدها عن فكرة السفر نحو سوريا، ليستقر في إيطاليا بهدف ضرب السفارة الإسرائيلية والفاتيكان في روما“.

وجرت محاكمة سلمى بنشرقي، وعبد الرحيم متحرك في ميلانو، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة 6 سنوات بحق الزوج، و5 سنوات بحق الزوجة جرى تخفيضها فيما بعد، مع تجريدهما من جنسيتهما الإيطالية، وحرمانهما من رعاية طفليهما.

وكان“ملاكم داعش“ أول من طبّقت عليه إيطاليا قانون سحب الجنسية من الأجانب، الذين يثبت تورطهم في الجرائم الإرهابية، وتتم إدانتهم نهائيًا أمام محكمة النقض.