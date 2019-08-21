مفتي ”جبهة النصرة“ يحرّض على قتال الجيش الليبي‎‎ (فيديو)

طالب مفتي جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا عبد الله المحيسني، أنصاره بضرورة المشاركة في قتال الجيش الوطني الليبي، وفق تسجيل مصور جرى تداوله حديثًا على مواقع التواصل.

الإصدار المرئي الذي نشر تحت عنوان ”الصرخة الأخيرة“ دعا فيه المحيسني إلى ”الجهاد والنفير وتقديم الأرواح رخيصة لمواجهة القوات المسلحة الليبية“، وفق قوله.

المحيسني الموجود حاليًا في سوريا، أقام دعوته استنادًا إلى فتاوى صدرت عن مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا المقيم في تركيا الصادق الغرياني.

ويحمل المحيسني الجنسية السعودية، واسمه كاملاً عبد الله محمد سليمان المحيسني، هو المفتي الشرعي لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وظهر عدة مرات عبر قناة ”الجزيرة“ القطرية.

وأدرج ضمن قائمة إرهابية، أصدرتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وهي شخصيات وكيانات مدعومة من قطر وتركيا.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 سلسلة عقوبات طالت شخصيات قيادية إرهابية في سوريا من بينها عبد الله المحيسني لارتباطهم بتنظيم القاعدة، وكذلك تقديم الدعم والخدمات لجبهة فتح الشام، إلى جانب تجنيد 3 آلاف طفل ومراهق كجنود في مختلف أنحاء شمال سوريا.

بين عامي 2013 و2015 قاد المحيسني حملات جمع الأموال من قطر، طالبًا تبرعات لتأمين وتطوير المدفعية والأسلحة المتقدمة للميليشيا المتطرفة في سوريا.

واحتفى الإعلام المؤيد للرئيس التركي أردوغان كثيرًا بالمحيسني، وذكر موقع ”تورك برس“ الموالي للنظام التركي، في خبر له منتصف 2016 بأن ”الشيخ الدكتور عبد الله المحيسني، القاضي في جيش الفتح في سوريا، أشاد بموقف الشعب التركي تجاه الثورة السورية“.