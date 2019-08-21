كويتية تتعرض للضرب المبرح والسرقة من خادمتين (فيديو)

كويتية تتعرض للضرب المبرح والسرقة من خادمتين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدمت مواطنة في دولة الكويت ببلاغ إلى مركز الشرطة عقب تعرضها لاعتداء بالضرب من قبل عاملتين آسيويتين داخل مكتب عمالة.

ووفق حساب وزارة الداخلية في موقع التواصل ”تويتر“، فإن المواطنة أفادت أنها توجهت إلى مكتب عمالة منزلية واحتدم نقاش بينها وبين عاملتين، تعرضت على إثره لاعتداء بالضرب من قبلهما.

بدوره، تقدم صاحب مكتب العمالة – وهو كويتي – ببلاغ للشرطة ضد المواطنة، مؤكدًا أنها قامت بالاعتداء بدورها على العاملتين لديه، كما أتلفت مستندات خاصة بعمله.

وأكدت المواطنة، في مقاطع فيديو نشرت لها، أنها لن تتنازل عن حقها، مطالبة المكتب والسفارة بالتعويض عما تعرضت له من ضرب وسرقة، ومطالبة منظمة حقوق الإنسان بالوقوف معها لأخذ حقها الذي لن تسكت عنه، بحسب قولها.

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