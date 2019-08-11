إطلاق قذائف مجهولة المصدر على مطار معيتيقة

أعلن مصدر أمني بمنطقة تاجوراء بأن أربع قذائف أطلقت على مطار معيتيقة صباح اليوم، موضحًا بأنها لم تسفر عن أي أضرار بشرية ولم تتضرر أي طائرة أو منشآت المطار جرّاء هذا القصف.

المصدر الأمني الذي تحدث لإرم نيوز أشار إلى أن أربع قذائف هاون أطلقت من مسافة قريبة على المطار الذي يقع في ناحية تاجوراء إحدى أكبر ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

ولم يصدر عن إدارة مطار معيتيقة أي بيان بخصوص الرحلات الجوية وهل تم وقفها أم استمرت حسب ما هو معمول به، كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن عملية القصف.

يذكر أن اطلاق القذائف على مطار معيتيقة الذي تؤمنه قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة مستمر منذ مدة ، وأغلب عمليات القصف تخرج من معسكر تابع لمليشيا البقرة والتي تطالب بإطلاق سراح عدد من قيادي تنظيم داعش والقاعدة ومجالس شورى بنغازي ودرنة بسجن معيتيقة الذي تشرف عليه قوة الردع.