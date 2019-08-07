إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولي، في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للمطار بعد تعرضه للقصف.

وذكرت الصفحة الرسمية للمطار على موقع ”فيسبوك“ أن المطار تعرض لعملية قصف، مشيرة إلى سلامة طائرة تابعة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مدينة غات“ وقت القصف.

وأوضحت لاحقًا أن طائرة تابعة لـ“الأجنحة الليبية“ هبطت في مطار مصراتة قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي بعد غلق المجال الجوي لمطار معيتيقة، كما أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية من مطار مصراتة متجهة إلى مدينة إسطنبول التركية.

ولم توضح سلطات المطار مصدر القصف أو معلومات حول الأضرار التي سببها.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية بعد توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل إثر تعرضه للحرق والتخريب منذ العام 2014.