شح السيولة وهبوط الدينار يرفعان أسعار الأضاحي في ليبيا (فيديو)

مع اقتراب عيد الأضحى يظل هاجس الحصول على أضحية في ليبيا مسيطرًا على قدرة المواطنين الشرائية.

واتفق مواطنون ليبيون تحدثوا لـ“إرم نيوز“، حول أسعار الأضاحي هذه السنة، بالقول إنّها ”تظل معقولة كمبلغ“، لكنهم أشاروا إلى أنّ المشكلة تكمن في ”شح السيولة في المصارف والتي هي الفيصل في تحديد الحصول على الأضحية من عدمها“.

وتتراوح الأسعار للأضحية الكاملة من ناحية النمو وخلوها من العيوب ما بين 800 دينار ليبي (في حدود 200 دولار حسب السعر الحالي) إلى ألف دينار (أي في حدود ”300“ دولار).

إلى ذلك أرجع مربو الماشية في سوق طبرق وهو من أكبر أسواق الماشية في ليبيا، سبب ارتفاع الأسعار إلى أمرين؛ الأول: ”هبوط الدينار أمام الدولار ما يضطرهم إلى شراء الأعلاف بسعر السوق السوداء وهو ما يضاف لتكاليف الأضحية“.

أما الأمر الثاني بحسبهم، فهو ”شح السيولة“، غير أنهم قالوا إنهم يقبلون على ”الدفع بالصكوك والإيداع في حساباتهم المصرفية مع وضع هامش قليل حول هذه الطريقة“.