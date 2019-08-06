تدافع وإغماءات لاقتناء تذاكر حفل المغني العالمي ”سولكينغ“ في الجزائر‎ (فيديو وصور)

تشهد نقاط بيع تذاكر حفل المغني الجزائري المغترب ”عبد الرؤوف الدراجي“، والمعروف باسم ”سولكينغ ”، فوضى عارمة وإغماءات وسط المتجمعين.

وشهد مقر الديوان الجزائري لحقوق المؤلف في العاصمة، إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق لاقتناء تذاكر حفل الفنان الجزائري الذي وصف بأنه ”أسطوري“.

وتجمع منذ صبيحة، اليوم الثلاثاء، عشرات من عشاق الفنان العالمي ”سولكينغ“ في طوابير طويلة، حين وقع تدافع تسبب في إغماءات وسط فوضى عارمة سادت محيط بيع التذاكر، خلال 48 ساعة.

ويعتزم مغني الراب الجزائري المغترب ”سولكينغ“ ، تنظيم حفل فني ضخم يوم الـ22 أغسطس/أوت الجاري، على ملعب يتسع لنحو 30 ألف متفرج، في العاصمة، بينما طرحت الجهة المنظمة 20 ألف تذكرة دخول.

????مباشر #soolking "غاشي كبير" لشراء تذاكر حفل #سولكينغ لليوم الثالث على التوالي ???? تم النشر بواسطة ‏النهار الجديد‏ في الثلاثاء، ٦ أغسطس ٢٠١٩

وأفادت مصادر مقربة من ”سولكينغ“ أن الفنان الجزائري قرر صرف نسبة من مداخيل الحفل الفني لفائدة جمعيات خيرية، ومستشفيات رعاية الأطفال، ما جعل التهافت على اقنتاء التذاكر يلقى تبريرات من المعنيين.

وسطع نجم المغني الجزائري بداية من العام 2009 حين أسس فرقة ”Africa Jungle “ برفقة عدد من أصدقائه، على موقع اليوتوب، لكن شهرته بقيت محدودة، لغاية العام 2014 ثم قرر الهجرة إلى فرنسا.

وطبع سولكينغ اسمه في قائمة نجوم الراب في فرنسا، بعد تغييره لطابعه الغنائي إلى الأداء باللغة الفرنسية الممزوجة باللهجة المغاربية، ليخطف الأضواء بشكل لافت على صعيد عالمي.

وبصم عبد الرؤوف على أولى نجاحاته مع أغنية“ Guerilla“ التي وصلت لأكثر من100 مليون مشاهدة، ويأتي هذا بعد تصويره لألبومات غنائية مع مشاهير عالمية L’algérino , Mert , Médine و Fianso و Mami ، كما سيوقّع في قادم الأيام على جديد ألبومه مع ملك الراي الشاب خالد.