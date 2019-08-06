الجيش الليبي يدمر طائرة شحن تركية تهرب الأسلحة إلى مصراتة

قال مصدر عسكري ليبي، إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، استهدف قاعدة مصراتة، ليلة أمس، بثلاث ضربات متزامنة، أسفرت إحداها عن تدمير طائرة نقل عسكرية هبطت في مطار مصراتة بالكلية العسكرية محملة بعتادٍ عسكري متنوع.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن ”طائرات سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة، استهدفت طائرة شحن من طراز اليوشن IL76، كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري قادمة من تركيا وتم تدميرها بالكامل“.

وقال اللواء محمد منفور، آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إن ”الغارات استهدفت أيضًا محطتي رادار B 12 و B14 للدفاع الجوي“.

ولم يصدر أي تعليق، أو توضيح من حكومة الوفاق حول الغارة، غير أن لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليًا صلاح بادي، هدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برد قاسٍ على قصف قاعدة مصراتة.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، حذرت سابقًا وعبر بيانات للناطق الرسمي باسم القيادة، وكذلك مركز الإعلام التابع لها، كل الدول الداعمة للإرهاب والميليشيات من الاستمرار في دعم الإرهاب بالأسلحة والعتاد الحربي.