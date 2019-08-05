في تصعيد جديد.. ”البوليساريو“ تنشر قواتها في منطقة حدودية مع المغرب

نشرت جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، صورًا لمقاتلين تابعين لها، قالت إنها قرب السواحل الأطلسية المقابلة لمنطقة ”الكركرات“ الحدودية، وذلك بعد أن أعلنت عودتها للتجنيد الإجباري لمواجهة المغرب.

وذكرت صحيفة ”المساء“ المغربية، يوم الإثنين، أن ”خطوة تواجد المسلحين في تلك المنطقة تأتي في إطار دوريات بدأت الجبهة بتسييرها بين منطقتي الكركرات ولكويرة في المنطقة العازلة“.

وتسعى ”البوليساريو“ حسب الصحيفة، إلى ”تعزيز تواجد مسلحيها في أماكن بالمنطقة العازلة من أجل هدف أكبر، هو إعادة تشكيلها لاستخدامه في التدريب“.

وكانت جبهة ”البوليساريو“ كشفت عن توجهها لإجبار شباب مخيمات ”تندوف“ على التجنيد استعدادًا للحرب، كما أكد زعيمها إبراهيم غالي في شريط مسجل على أن الدعوة إلى التجنيد الإجباري، ”تعد محطة حاسمة للرد على المغرب“.

وفي رده على هذه التهديدات، استنفر الجيش المغربي قواته جنوب المملكة، قبل أيام، كما أمر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبدالفتاح الوراق، بتحريك وحدات من فرق المشاة وإعادة انتشارها بمناطق جنوبية، كما أشرف على مناورات لسلاح الجو بالمنطقة نفسها، ورفعت درجة الاستنفار بالمنطقة، خاصة بالثكنات.