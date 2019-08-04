الجزائر.. فريق الوساطة يعلن ”الشروع فورًا“ في جولات الحوار

أعلن فريق الحوار والوساطة في الجزائر، يوم الأحد، استحداث لجنة حكماء والشروع فورًا في تنظيم جولات حوار مع كافة فعاليات المجتمع.

وقال الفريق، في بيان، إنه ”اجتمع اليوم برئاسة منسقه كريم يونس وحضور كل أعضائه“، مضيفًا أنه ”تم خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان عمل وتحديد مهامها وأعضائها“، دون ذكر تفاصيلها.

وكشف عن ”استحداث لجنة حكماء تتكون من الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام للفريق“، ولجنة استشارية يستعين بها الفريق ولجانه المختلفة خلال أداء المهام.

ولفت فريق الحوار إلى أنه قرر ”الشروع الفوري في تنظيم جولات الحوار مع كافة فعاليات المجتمع السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية“.

وأكد استعداده التام لاستقبال مختلف فعاليات الحراك الشعبي على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن (48 ولاية).

وأوضح الفريق أن ”الأرضيات والمقترحات التي سبقت تشكيله ستكون بمثابة أوراق عمل أساسية يسترشد بها في إعداد وصياغة المسودة التي سيعكف على إعدادها، وتتضمن توصياته“.

وأشار إلى أن ”هذه المسودة سيتم تقديمها للمؤتمر الوطني للحوار، المزمع عقده عقب انتهاء جولات الحوار“.