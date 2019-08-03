لأول مرّة.. مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة في تونس

أعلنت القناة الرسمية التونسية أنها ستبث، لأول مرة في تاريخها، مناظرات تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي ستجري يوم 15 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وستُخصّص القناة الرسمية، حلقة مباشرة عنوانها ”الطريق إلى قرطاج”، ستُبثّ من الـ 2 إلى الـ 7 سبتمبر المقبل، يتمّ من خلالها استدعاء كل المرشحين للاستحقاق الرئاسي؛ للتناظر حول برامجهم الانتخابية.

وأكد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيحافظ، من خلال شبكة برامجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية، على طبيعته ”كمؤسسة عمومية للتونسيين الحق الكامل فيه، ناخبين ومرشحين، بهدف المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية“.

جاء ذلك، بعد انتقادات للقناة الرسمية على خلفية بثها حوارًا تلفزيونيًا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اعتبره البعض استغلالًا للمؤسسة العمومية؛ للترويج لحملة الشاهد الانتخابية، والحديث عن المشاكل داخل حزبه ”تحيا تونس“.

وانطلقت الجمعة بتونس، فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.

وقبلت الهيئة في اليوم الأول من فتح باب الترشحات، عشرة طلبات ترشّح، وسط توقّعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الطلبات خلال الأيام المقبلة.