قطع خطوط نفط واضطرابات في الزاوية الليبية إثر اعتقال قائد عسكري

أغلقت ميليشيا قبلية فجر اليوم الخميس خط مصفاة الزاوية المزود لمدينة طرابلس بالنفط، والطريق الساحلي الذي يربط العاصمة بمدن غرب ليبيا، وكان ذلك احتجاجًا على اعتقال قوة من ميليشيا النواصي ابنهم اللواء بالشرطة الزراعية عبدالحكيم المشاط.

وداهمت أمس الأربعاء قوة من ميليشيا النواصي مقر الشرطة الزراعية واعتقلت المشاط وعدًا من الضباط بناءً على أوامر من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بتهمة تأييد عملية الكرامة.

وأكد مصدر مطلع من مدينة الزاوية لـ“إرم نيوز“ أن ميليشيا تابعة ”لأولاد بوحميرة“ بالزاوية هددوا بعد إغلاق الخط والطريق الساحلي بتصعيد إجراءاتهم بما في ذلك سحب مقاتليهم من الجبهة، والدخول في مواجهة مع قوات حكومة الوفاق، ما لم يطلق سراح اللواء المشاط.

وأشارت المصادر إلى أن ”أولاد بوحميرة“ يسيطرون على مصفاة الزاوية التي تقع في أراضي القبيلة المسلحة.

يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا شكل لجنة للقبض على كل من تحوم الشكوك حوله بدعم الجيش الليبي الذي أطلق منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.