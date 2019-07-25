الشاهد يعلن الحداد 7 أيام على روح السبسي والناصر يؤدي القسم اليوم

قرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك إثر وفاة سيادة رئيس الجمهورية التونسية المغفور له بإذن الله تعالى محمد الباجي قائد السبسي.

كما قرر رئيس الحكومة، إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

وأعلن نائب رئيس البرلمان التونسي، بالتزامن مع ذلك، أن محمد الناصر رئيس البرلمان سيؤدي القسم في وقت لاحق اليوم، رئيسًا مؤقتًا للبلاد خلفًا للسبسي.

وأكّد نائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الناصر سيؤدي اليمين في الجلسة التي ستجمع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مكتب المجلس.

ومن المنتظر أن يحضر الجلسة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي تنوب المحكمة الدستورية قبل تركيزها.

وأكدت مصادر مقربة من رئاسة البرلمان في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الناصر سيتوجه إلى قصر الرئاسة بقرطاج بعد أداء اليمين.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الناصر سيتولى إدارة مؤسسة الرئاسة التونسية من قصر قرطاج، وسينوبه في رئاسة البرلمان نائبه الأول عبد الفتاح مورو.

وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية، قد أعلنت عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وتوفي الباجي قائد السبسي، بعد أزمة صحية حادة، تم نقله بسببها إلى المستشفى العسكري أمس، بقرار من الطاقم الطبي الذي يقوم بمعالجته.