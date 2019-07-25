وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي ، في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك .

وتوفي الباجي قائد السبسي بعد أزمة صحية حادة، تم نقله بسببها إلى المستشفى العسكري أمس ، بقرار من الطاقم الطبي الذي يقوم بمعالجته.

وجاء في البيان: ”الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شيء عنده بأجل. وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة العاشرة و 25 دقيقة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس. وسيتم الاعلان عن مراسم الدفن في الإبان، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

الله أكبر الله أكبر الله أكبرإن لله ما أخذ ولله ما أعطى و كل شيء عنده بأجل.وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الخميس، ٢٥ يوليو ٢٠١٩

والجدير بالذكر أن الرئيس السبسي تعرض لوعكة صحية حادة نهاية الشهر الماضي ،استوجبت إقامته في المستشفى العسكري خمسة أيام ، عاد بعدها إلى قصر الرئاسة وقام بتوقيع عدد من القوانين .

وينص الدستور التونسي على أن رئيس البرلمان يتولى رئاسة البلاد لمدة أقصاها تسعون يومًا، وجاء في الفصل 84 من الدستور ”عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يومًا، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا.“