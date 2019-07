صحيفة: أمريكا سحبت فريق FBI المكلف بالتحقيق في قضية لوكربي من ليبيا

كشفت صحيفة ”صنداي بوست“ الأسكتلندية، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت فريق التحقيق التابع لمكتب الإف بي آي المكلف بالتحقيق في قضية تفجير لوكربي الشهيرة من ليبيا بسبب تصاعد القتال في طرابلس.

وأفادت الصحيفة بأنه تم سحب المحققين الأمريكيين المكلفين بمعرفة من ساعد عبد الباسط المقرحي في تفجير القنطرة في شمال إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في تفجير الطائرة Pan Am 103 في ديسمبر 1988، بذلك القرار الأسبوع الماضي عبر رسالة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الإف بي آي.

وبحسب الصحيفة الاسكتلندية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي واصل ملاحقة المتآمرين مع المقرحي حتى شهر أبريل الماضي، عندما تصاعد القتال بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.

