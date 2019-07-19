الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن النائبة الليبية سهام سرقيوة

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس، بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة التي يعتقد أنها خطفت من منزلهما بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقالت البعثة في بيان: ”تشدد البعثة على أنه لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار، وتؤكد من جديد التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار“.

من جانبه، استنكر مجلس النواب الليبي اختطاف النائب سهام سرقيوة، وطالب في بيان صدر ليل الخميس وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها لمعرفة مكانها والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكد البيان أن المجلس ”يستنكر أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار“.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة هاجمت منزل سرقيوة في بنغازي يوم الأربعاء، واعتدت بالضرب على زوجها واقتادتها إلى مكان مجهول، ولا يزال مصيرها غامضًا.