توقف الملاحة في مطار معيتيقة في طرابلس بعد تعرضه لضربة صاروخية

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قالت سلطات مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس في صفحتها على فيسبوك إنها أوقفت حركة الملاحة بالمطار اليوم الخميس بعد تعرضه للقصف بالصواريخ. ولم يتسن الحصول على تفاصيل. ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس.