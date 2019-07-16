فيديو منسوب لداعش يحض على شن مزيد من الهجمات في تونس

المصدر: أ.ف.ب

ظهر فيديو منسوب لتنظيم داعش نشر على الانترنت الثلاثاء مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي.

وحمل الفيديو الذي نشر على الحسابات الجهادية المعهودة على تطبيق تلغرام، توقيع ”الدولة الإسلامية- المكتب الإعلامي في تونس“، ونادرا ما تم التداول بأشرطة فيديو لجهاديين من تونس.

ولا يمكن التحقق مما إذا كان تم التقاط الصور على الأراضي التونسية.

ويأتي نشر الفيديو بعد هجومين نفذهما انتحاريان في العاصمة تونس في 27 حزيران/يونيو استهدفا قوات أمنية في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني خلفا قتيلين وتبناهما لاحقا تنظيم الدولة الاسلامية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية إثر ذلك أن ”العقل المدبر“ للعمليتين قتل إثر محاصرته من قوات الأمن التي أطلقت عليه النار ففجّر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في ”حي الانطلاقة“ بالعاصمة.

وظهرت في الشريط مجموعات من المسلحين الملثمين برشاشات في لقطات عدة في منطقة حرجية.

وقال أحدهم ذكر الشريط أن اسمه أبو عمر التونسي متوجها الى زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار ”إن جنودك وأبناءك في أرض القيروان (تونس) بخير ونعمة، ثابتون على الحق بإذن الله رغم الشدائد والابتلاءات، فأبشر بما يسرك وإخوانك“.

وقال ملثم آخر عرف عنه الشريط المسجل بأنه أبو خالد التونسي ”التحقوا بإخوانكم المجاهدين، ومن عجز عن ذلك فدونكم أعداء الله، حولوا أمنهم رعباً وفرحهم حزنا ودونكم رعايا دول الصليب في بلادكم، اكتموا انفاسهم وحولوا سياحتهم نياحا“.