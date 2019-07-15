4 قتلى في انقلاب شاحنة تقل مشجعين لمنتخب الجزائر

أدى انحراف شاحنة جزائرية، فجر الاثنين، إلى سقوط 4 قتلى و 8 جرحى، في حادث سير خلال تظاهرات جماهيرية حاشدة احتفالا بفوز ”الخضر“ وتأهلهم لنهائي الكان على حساب نيجيريا.

الحادث الأليم وقع بضاحية ”سي عبد العزيز“ في ولاية جيجل 500كم شرقي البلاد، وذلك أثناء نقل مشجعين للمنتخب الجزائري لكرة القدم في سهرة صاخبة.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن قواتها تدخلت لنقل الجثث وإجلاء المصابين الذين تفاوتت خطورة إصابتهم، بينما لم يغادروا إلى غاية الآن المستشفى حيث يخضعون لرعاية طبية مستعجلة.

وشهدت شوارع الجزائر احتفالات صاخبة استمرت حتى فجر الاثنين، وسط نداءات للتحلي بالهدوء والحذر، لتجنب أحداث مأساوية يتسبب فيها جنون المشجعين.