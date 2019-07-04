مصدر بالرئاسة لـ“إرم نيوز“: السبسي يصرّ على العلاج في تونس و يرفض لقاء السياسيين

أكد مصدر رئاسي تونسي، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مستقرة ، بعد خروجه، الاثنين الماضي، من المستشفى، عقب تعرضه إلى وعكة صحية وصفت بـ“الحادة“.

وكشف المصدر“الذي فضل عدم ذكر اسمه“ خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الرئيس التونسي ”رفض مقترحًا من بعض أفراد عائلته للتحول للعلاج في الخارج“، مؤكدًا ”ثقته في الفريق الطبي التونسي و ارتياحه لما بذله من جهودٍ، و ما أحاطه به من عناية، وما أثبته من كفاءة“.

من جهة أخرى، يرفض رئيس الجمهورية التونسية إلى حدّ الآن استقبال عدد من السياسيين عبّروا عن رغبتهم في الالتقاء به، مكتفيًا بجلسات عمل مع عدد من مستشاريه المقربين، وفق ذات المصدر.

وذكر المصدر أنّ لقاءً سريعًا جمع، مساء أمس الأربعاء، السبسي بنجله حافظ، و رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولم تتسرب أية تفاصيل عن هذا اللقاء، لكنه يأتي عقب لقاء آخر كان قد جمع بينهم في المستشفى العسكري، قبل حوالي أسبوع.

والاثنين، نشرت الرئاسة التونسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورًا للرئيس الباجي قائد السبسي بعد خروجه من المستشفى، حيث ظهر السبسي جالسًا على كرسي ومن حوله فريق الأطباء الذي أشرف على علاجه.