حفتر : الرد القاسي على ما حدث في غريان بدأ منذ الليلة

توعد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأن الرد سيكون قاسيًا ضد ما أسماه ”العمل الجبان والخدعة المبيتة“ التي تعرض لها الجيش في مدينة غريان.

وقال حفتر، في رسالة وجهها إلى أهل غريان فجر اليوم السبت، ونشرتها عدة صفحات تابعة للجيش الوطني الليبي: ”نطمئن أهلنا في غريان وضواحيها الذين وقفوا إلى جانب قواتنا المسلحة وهتفوا لها بمحض إرادتهم وهي تقطع المسافات الطويلة في مهامها ضد الجماعات الإرهابية داخل بلادنا الحبيبة، بأن الرد سيكون قاسيًا من القوات المسلحة اعتبارًا من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة، ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان“.

وقال إنه يشد على أيدي الجنود ”المرابطين في جبهات القتال لمقارعة الإرهاب، ”وأقول لهم: لا تؤثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها، وإن النصر قريب بعون الله، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب وحتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم“.

وواصل سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي قصف أهداف للميليشيات في غريان ليل وفجر السبت، ووجه عدة ضربات لمعسكر الثامنة الواقع بمنطقة كمون في المدينة، موقعًا خسائر فادحة في صفوفها.