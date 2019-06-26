تضارب الأنباء حول الوضع الميداني في غريان الليبية  

ما يزال الغموض يظلل الوضع الميداني، في مدينة غريان غرب ليبيا، بعد أنباء متضاربة عن سيطرة مليشيات تابعة لحكومة الوفاق على مناطق فيها.

وتعليقًا على التطورات في المدينة قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري إن الوضع في غريان ”تحت السيطرة“.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء: ”نطمئن الجميع أن الوضع في غريان تحت السيطرة ولدينا خطط اتجاه المنطقة، والعمليات مازالت مستمرة وسنعلن عن نتائجها عند انتهائها“.

وأشار إلى أن كل ما حدث في غريان ”هو تقدم لبعض الجماعات المسلحة نحو المدينة بالتعاون مع بعض العناصر في المدينة“.

بدوره زعم المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، في إيجاز صحفي الأربعاء، أن قواتهم ”سيطرت على غريان بالكامل عبر عملية عسكرية، وتنسيق بين القادة العسكريين في كافة المحاور وسلاح الجو“.