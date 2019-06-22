ما حقيقة مشاركة المغرب في ”مؤتمر“ البحرين؟

ذكر مصدر مغربي أنّ المملكة ستشارك في ”ورشة السلام من أجل الازدهار“ في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تعتبر مرحلة أولى من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ“صفقة القرن”.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث مع ”إرم نيوز“، إنّ المغرب ”سيشارك بهدف واحد، وهو المساعدة على تنمية اقتصاد الأراضي الفلسطينية“.

وأضاف: ”حضور المغرب المرتقب تم تقريره منذ وصول جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره إلى العاصمة الرباط شهر أيار/مايو الماضي“، مبرزًا أنّ ”المملكة تبدي رغم ذلك تحفظًا شديدًا إزاء الموضوع باعتبار أن العاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس“.

ويوم الخميس، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إنّ الحكومة هي الوحيدة المخول لها، تحديد توقيت الإعلان المرتبط بمشاركة المغرب في مؤتمر البحرين.

وأكد الخلفي، أنّ ”مواقف المملكة المغربية، المتعلقة بسياسيتها الخارجية، تعبر عنها مؤسساتها في الوقت والسياق المناسبين“.

وتُعقد ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت لها الولايات المتحدة، ويقاطعها الفلسطينيون، يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الجاري.

وبحسب وثائق سيعرض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، الخطة البالغ حجمها 50 مليار دولار أمام المؤتمر، وتضم 179 مشروعًا للبنية التحتية وقطاع الأعمال.