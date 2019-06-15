تدمير مخزن للأسلحة ومقتل عناصر من الميليشيات في غارة للجيش الليبي بـ“تاجوراء“

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم السبت، عن تنفيذ غارة جوية ضد مجموعة من عناصر الميليشيات المسلحة بمنطقة تاجوراء الساحلية، التي تقع على الحدود الشرقية للعاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات ”الكرامة“، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”بعد رصد دخول الميليشيات ونقل ذخائرهم داخل معسكر اللواء 32 معزز سابقًا، القريب من مستشفى القلب بتاجوراء، نفذ سلاح الجو ضربة أدت لتدمير مخزن للأسلحة والذخائر ومقتل الكثير من عناصر الميليشيات“.

ونفذ سلاح الجو الليبي خلال الساعات الأخيرة، سلسلة غارات جوية، على مواقع عسكرية للميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق في محيط طرابلس.

واستهدف القصف تمركزات ومخازن ذخيرة تابعة للميليشيات في عين زارة وبن غشير والمطار، حيث شوهدت عدة سيارات إسعاف تنقل الجرحى وتخلي جثث القتلى.

وتصدى الجيش الليبي، الخميس، لعدة هجمات نفذتها ميليشيات حكومة الوفاق في محيط طرابلس، وكبدها خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، إن ”الهجمات استهدفت محاور عين زارة والمطار والطويشة واليرموك، وتصدت وحدات الجيش لها ودحرت المهاجمين في عين زارة في وقت قياسي، وكبدتهم خسائر كبيرة، فيما استمر الهجومان على المحاور الأخرى وقتًا أطول، قبل هزيمة الميليشيات ودحرها“.

وأكد المصدر أنّ ”استراتيجية الجيش تقوم حاليًا على استنزاف الميليشيات عبر استخدام أسلوب الدفاع الاستراتيجي، وليس الهجوم، لكي لا تتضرر المباني والبنية التحتية الموجودة في قلب العاصمة، ولعدم سقوط ضحايا مدنيين“.