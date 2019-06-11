الجزائر.. الإعدام لـ3 ضباط في المخابرات بتهمة التخابر مع جهات أجنبية

قضت المحكمة العسكرية في الجزائر، يوم الثلاثاء، بإعدام 3 ضباط في المخابرات الجزائرية الخارجية السابقة بتهم تتعلق بتسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، والتآمر ضد الدولة والتنصت.

وذكرت صحيفة ”النهار“ الجزائرية أن الأحكام صدرت بحق المدعو “د.م”، مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق بتهمة تسريب أسرار الدولة، والنقيب “ح.ع” رئيس مصلحة المعلومات والتنصت، في قضية تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية.

أما الثالث فهو العميد “م.ب” نائب رئيس المخابرات الخارجية، الذي أدين بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.