أصغر مرشح لرئاسة تونس يدعو لإسقاط ”النخبة“ الحاكمة (فيديو إرم)

أفاد زياد تبّر، وهو أصغر مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، أن النخبة السياسية التي تحكم البلاد حاليًّا يجب أن ترحل وتترك مكانها لكفاءات قادرة على تغيير المشهد والنهوض بالاقتصاد المنهار.

وقال زياد تبّر في حوار خاص مع موقع ”إرم نيوز“: ”إن المنظومة السياسية التي تحكم تونس حاليًّا فاشلة“.

وأضاف: ”من الضروري تغييرها بالانتخاب.. أصبحوا يمثلون عارًا على تونس ويجب أن يستقيلوا“.

وأشار تبّر إلى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية التي ستجري نهاية السنة الحالية ”مثيرون للضحك“، مشددًا على أن تونس ”لن تخرج من الوضع المتردي الذي تعيشه ما دامت النخبة السياسية بهذا المستوى“.

واعتبر أن التحدي الحقيقي في تونس اليوم هو الاقتصاد، في حين تشهد البلاد صراعًا سياسيًا وتصفية حسابات غير مسبوقين.

ووصف تبّر نفسه بأنه مُرشح الشباب التونسي، قائلًا إنّه لا تقف وراءه أي ”قوة حزبية“، معتبرًا أن الشباب يجب أن يأخذ بزمام الأمور ويُغيّر الواقع في تونس.