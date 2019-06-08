بالتزامن مع تقدم الجيش الليبي.. إيطاليا تنصح السراج بمغادرة طرابلس

قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد إمغيب نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، إن إيطاليا نصحت رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بمغادرة العاصمة طرابلس تحسباً لسيطرة الجيش الوطني الليبي عليها قريباً.

وتزامن منشور إمغيب على صفحته بموقع فيسبوك مع معلومات من مصادر إعلامية تفيد بأن مجموعة من مسؤولي حكومة الوفاق غادروا فعلاً طرابلس، بعد اشتداد هجوم الجيش الوطني الليبي وقطعه الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس ومصراته وباقي المدن والمناطق الواقعة شرق العاصمة الليبية.

وقالت المصادر إن عدداً من هؤلاء المسؤولين غادروا الجمعة عبر مطار معتيقة إلى اسطنبول من خلال 3 رحلات لطيران الإفريقية والبراق والأجنحة الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن معظم مسؤولي الصف الأول في حكومة الوفاق كلفوا مدراء جددا يتبعون مليشيات محددة، بغرض إدارة الوزارات والمؤسسات في حال ”حدوث فراغ مؤسسي بسبب ظروف الحرب“.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أحرز الجمعة تقدماً حاسماً في عدد من المحاور جنوب وشرق العاصمة طرابلس، بعد قصف جوي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية.