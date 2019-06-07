تونس.. مخاوف من ”أزمة لاجئين“ على الحدود مع ليبيا

انتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، (أكبر منظمة حقوقية في تونس)، اليوم الجمعة، ما قالت إنّه ”غياب سياسة وطنية وإقليمية واضحة لمواجهة كل التحديات المتعلقة بتوافد المهاجرين واللاجئين على تونس“، محذرة من ”أزمة لاجئين“ على المناطق الحدودية مع ليبيا.

وطالبت المنظمة الحقوقية التونسية، في بيان صادر عنها، الحكومة بـ“التدخل العاجل لمعالجة بوادر هذه الأزمة وممارسة حقها السيادي في حماية الحدود التونسية من عمليات اجتياز الحدود غير القانونية والممنهجة من قبل الوافدين، ومن يقوم بإدخالهم خلسة إلى أرض الوطن“.

ودعا البيان الحكومة التونسية إلى ”توضيح تعهداتها والتزاماتها الإقليمية بهذا الخصوص“، مشددًا على ”وجود وضعيات إنسانية متردية لبعض اللاجئين على غرار العالقين بإحدى البواخر قبالة سواحل جرجيس (من محافظة مدنين)، وعلى ”ضرورة فتح مراكز الإيواء في المحافظات الأخرى لمجابهة الاكتظاظ الكبير“، لافتًا إلى عدم قدرة محافظة مدنين على استيعاب المزيد من الوافدين.

ودعا البيان أيضًا المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني إلى معاضدة جهود السلطات المحلية والوطنية لمواجهة هذه الأزمة.

وكانت منظمات حقوقية حذرت في وقت سابق من تدفّق عشرات الآلاف من اللاجئين الليبيين إلى الأراضي التونسية جراء ارتفاع حدة المعارك في الأراضي الليبية بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات، ونبّهت إلى ضرورة وضع خطة محكمة ومشتركة بين السلطات التونسية ومنظمة الهجرة الدولية والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين؛ من أجل مجابهة الوضع وتفاديًا لحصول أزمة إنسانية جراء تدفق اللاجئين.