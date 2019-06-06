الرئيس الجزائري المؤقت يدعو لحوار شامل للتحضير للانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في ”خطاب إلى الأمة“ ألقاه، مساء اليوم الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية ”في أقرب الآجال“، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيرًا ”استحالة“ إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/يوليو.

وقال بن صالح، خلال الخطاب الذي تمّ بثه عبر التلفزيون الجزائري:“أدعو الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره، إلى اختيار سبيل الحوار“ وصولًا إلى ”مسار توافقي“ على الانتخابات الرئاسية، ”ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال“.