البيت الأبيض: ترامب وميركل ناقشا في بريطانيا الوضع الليبي

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا، وغرب أفريقيا، خلال اجتماع في بريطانيا اليوم الأربعاء.

وأضافت ساندرز: ”الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعًا لمدة عشر دقائق“.

وتابعت: ”اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين“، التي تعقد باليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

والتقى ترامب، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية بمدينة بورتسماوث في إنجلترا، بعدما حضر مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال.

وجلس ترامب وميركل وقد ارتسمت البسمة على وجهيهما قبل أن يتم إخلاء القاعة من الصحفيين.

وانضم إلى ترامب بعد ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني.