المغرب يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن المغرب، مساء الثلاثاء، أن الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما تعذرت رؤية هلال شوال لديها يوم الاثنين على غرار دول أخرى.

وجاء في نص بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية: ”تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال 1440 بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان المعظم 1440 هـ موافق 04 يونيو 2019، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن فاتح شهر شوال 1440 هو يوم الأربعاء 05 يونيو2019“.

وأمس الاثنين، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت ولبنان والجزائر وليبيا، أن الثلاثاء 4 يونيو الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت كل من مصر وفلسطين والأردن وتونس أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد.