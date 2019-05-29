القضاء الجزائري يحجز جميع ممتلكات المتابعين في قضايا الفساد 

.أصدر القضاء الجزائري قرارًا بحجز جميع ممتلكات المتابعين في قضايا الفساد، وفق ما أعلنته اليوم الأربعاء، مصادر جزائرية مطلعة

واستنادًا إلى معطيات توفرت لـ“إرم نيوز“؛ فإن الحجز إجراء ”تحفظي“ يشمل الممتلكات الخاصة“ للمعنيين وعوائلهم.

وسيستمر هذا الحجز لحين إنتهاء التحقيقات في عدة قضايا فساد طالت رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال؛ فضلًا عن ثمانية وزراء سابقين ووالٍ سابق وآخر لاحق؛ إضافة إلى رجال أعمال وتجار.

وفي غضون ذلك؛ استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية؛ لكمال شيخي المكنى الجزار، المتهم الأول في قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بمرفأ محافظة وهران الغربية في 31 أيار/مايو 2018.

وجرى الاستماع اليوم إلى أقوال وكيل الجمهورية السابق لدى محكمة بودواو؛ بعدما شملت تحقيقات قضية الكوكايين عدة متنفذين بينهم القائد السابق للأمن الجنرال محمد هامل .

كما استمع اليوم لكمال البوشي ووكيل الجمهورية السابق لدى محكمة بودواو في قضية الكوكايين.