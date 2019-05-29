ضباط أتراك في طرابلس الليبية لتدريب الميليشيات على قيادة المدرعات الحربية (فيديو)

كشف“الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، عن معطيات جديدة، تثبت دعم تركيا عسكريا لحكومة الوفاق الليبية، من خلال إرسال ضباط إلى ليبيا لتدريب الميليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس على قيادة مدرعات حربية تركية.

ونشرت ”شعبة الإعلام الحربي“ التابعة لـ“الجيش الوطني الليبي“، على حسابها في موقع ”فيسبوك“، مساء الثلاثاء، شريطا مصورا يظهر ضابطا تركيا يدرب المسلحين على قيادة مدرعات تركية وصلت مؤخرا إلى العاصمة الليبية، مشيرة الى أنّ الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم.

و جاء في تدوينة شعبة الإعلام الحربي، الذراع الإعلامية للجيش الوطني الليبي: ”بعد إعلان الرئيس التركي دعم الإخوان المسلمين في ليبيا.. ودعم الحشد المليشياوي المعلن، وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا“.

و أضافت الشعبة ”أيضا، يعمل الضباط الأتراك المرتزقة على تدريب المليشيات على الأسلحة والمدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية“.

و مؤخّرا، أرسلت أنقرة سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، كانت قد انطلقت من ميناء سامسون التركي في التاسع من مايو/أيار الحالي قبل أن تصل إلى العاصمة الليبية، طرابلس.

والسفنية التي تحمل اسم ”أمازون“ خرجت من ميناء سامسون ، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرته صور التقطت من على متنها.

و جاءت هذه الشحنة من الدعم العسكري، بعد أيام من موقف مثير للجدل أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد بدء الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة ضدّ الميليشيات المسلّحة في طرابلس، حيث أعلن أردوغان بوضوح لافت ، دعم بلاده لحكومة فايز السراج.

و كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق، أن ”تركيا تدعم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في ليبيا“، مشيرا إلى أن الجيش يملك أدلة دامغة عن تسليم أنقرة طائرة دون طيار مع طاقم تشغيل تركي إلى ميليشيات مصراته.

وجدد اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، اتهام دولتي قطر وتركيا بدعم ”الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في طرابلس“ .

وقال المسماري، بمؤتمر صحافي في بنغازي، إن ”القوات المسلحة تحارب الإرهاب والجماعات المتطرفة وهناك دول انضمت علنًّا للمعركة ضدنا مثل قطر وتركيا“.

وأشار المسماري إلى تورط تركيا في إطلاق حملة تجنيد كبيرة في صفوف ”داعش“ و“القاعدة“ عبر عملاء من المخابرات والإعلام التركيين تستهدف أوروبا، كما تم تجنيد أوروبيين كذلك لصالح التنظيمين في سوريا والعراق وتمت تصفيتهم هناك.

وعرض وثائق سرية نقلتها وسائل إعلام، تكشف نقل الاستخبارات التركية مسلحين إلى سوريا في 2014، مشيرا إلى أن بينهم متطرّفين من ليبيا تم نقلهم فيما بعد عبر حافلات من سوريا إلى تركيا ثم إلى ليبيا، حسب قوله.