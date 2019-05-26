حفتر: أعداؤنا والمبعوث الأممي يريدون تقسيم ليبيا

المصدر: أ.ف.ب

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة يريد تقسيم ليبيا مشيرا لتحوَّله إلى ”وسيط منحاز“ في النزاع الليبي.

وأضاف حفتر ”تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا، لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا“.

وأشار حفتر إلى أن سلامة يُواصل الإدلاء ”بتصريحات غير مسؤولة“، قائلا ”لم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر“، ومعتبرا أن الأخير تحوَّل ”من وسيط نزيه وغير متحيز“ إلى ”وسيط منحاز“.

وأردف ”لكن مرةً أخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم“.