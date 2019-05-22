حفتر لماكرون: سأكون مستعدًا للحوار السياسي حين تتوفر شروط وقف إطلاق النار

قالت الرئاسة الفرنسية إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ”الشروط لم تكتمل“ بعد لإقرار وقف لإطلاق النار في العاصمة طرابلس.

واستقبل الرئيس الفرنسي المشير حفتر، في الأليزيه اليوم الأربعاء، وبحث معه الأزمة الليبية وسبل التوصل لوقف إطلاق النار تمهيدًا لبدء حوار سياسي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن حفتر أبلغ الرئيس ماكرون أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار ولكنه سيكون مستعدًا للحديث إذا ما توفرت هذه الظروف.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ”في أقرب وقت ممكن“.‎

وأفاد المسؤول بأن حفتر قال أيضًا إنه لا هو ولا قواته يستفيدون ماليًا من مبيعات النفط في شرق البلاد.