الجيش الليبي يسقط مقاتلة لقوات ”الوفاق“ ويأسر طيارها البرتغالي (صور)

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، طائرة حربية تابعة للكلية الجوية مصراتة وأسرت قائدها البرتغالي.

وأعلن رئيس شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، خليفة العبيدي، عبر صفحته بموقع فيسبوك عن ”إسقاط طائرة للحشد الميليشياوي في الهيرة والقبض على قائدها الذي يحمل الجنسية البرتغالية“.

وقال مصدر إعلامي ليبي لـ“إرم نيوز“ إن الطائرة أسقطت قرب بوابة الهيرة ”جنوبي طرابلس“ أثناء قيام قائدها البرتغالي الجنسية بقصف أهداف مدنية في المنطقة.

وأكد المصدر الذي يرافق الجيش الوطني الليبي أن الطيار في صحة جيدة ويعاني من بعض الرضوض والخدوش وتجري معالجته حاليًّا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن رئيس غرفة عمليات تحرير طرابلس اللواء عبد السلام الحاسي قوله تعليقًا على الحادثة: ”حكومة السراج استأجرت طيارين مرتزقة أجانب لقتلكم بأموالكم ، ونحن نضع المجتمع المحلي والدولي أمام حقيقة هذه الحكومة العميلة“.

وحسب شعبة الإعلام الحربي فقد ”تصدت قوات الدفاع الجوي لإحدى الطائرات التابعة لقاعدة مصراته واستطاعت إسقاطها قبل أن ترمي حمولتها“.

وأشارت الصفحة التي عرضت صورًا للطيار وهو يتلقى الاسعافات الأولية في مقر عمليات الجيش الليبي إلى أن الطيار برتغالي الجنسية ويدعى جيمي اليس.

يذكر أن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أشار سابقًا إلى ”وجود طيارين مرتزقة بقاعدة مصراته وأن الدفاع الجوي التابع للجيش الليبي استطاع إسقاط طائرة يقودها طيار كولومبي“، لكن حسب مصادر عسكرية لم يتم القبض على الطيار.