السفير السعودي بالرباط: المملكة تعتبر الوحدة الترابية للمغرب ”خطًّا أحمر“

أعلن السفير السعودي في المغرب، عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الاثنين، أن بلاده تقف دائمًا مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتعتبرها ”خطًا أحمر“ وثابتًا من ثوابت سياستها الخارجية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإن سفير السعودية شدد خلال استقباله من قبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين قيادة وشعبًا، وأكد أنها ”علاقات تاريخية واستراتيجية متعمقة التجذر“.

من جهته، أكد المالكي عمق العلاقات الثنائية التاريخية، مثمنًا ”الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إزاء الوحدة الترابية للمملكة وتضامنها مع المغرب على مر السنين“.

وعلى المستوى البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب المغربي، عن الرغبة في توطيد علاقات التعاون مع مجلس الشورى في السعودية، حيث وجه دعوة لرئيس المجلس لزيارة المغرب لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.