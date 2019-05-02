بعد غياب طويل.. عقيلة الملك محمد السادس تفاجئ المغاربة في سينما عامة

فاجأت الأميرة سلمى، عقيلة العاهل المغربي محمد السادس، المغاربة بحضورها، أمس الأربعاء، عرض فيلم أجنبي في سينما الأطلس وسط العاصمة الرباط، حيث شاهد الحاضرون الأميرة وهي تجلس على مقعد رفقة عامة الناس في القاعة العمومية.

وظهرت الأميرة سلمى في سينما الأطلس التي تقع قرب البرلمان المغربي، لمشاهدة فيلم ”Dumbp“ الذي يعرض حاليًا في القاعات السينمائية بالمغرب، متحررة من البروتوكول الرسمي المعتاد.

وبحسب موقع ”كود“ الذي يتابع أخبار المشاهير، فإن الأميرة سلمى معجبة بالسينما وتهتم بالفن وبالجانب الإنساني، وهو ما يؤكده ظهورها مؤخرًا في مركز لعلاج السرطان بمدينة بني ملال.

وبعد غياب طويل عن المناسبات الرسمية الكبيرة التي يفترض أن تكون حاضرة فيها كما جرت عادات الأسرة الحاكمة في المغرب، وتناسل الشائعات حول العلاقة بين الملك وزوجته، ظهرت الأميرة سلمى في مدينة بني ملال خلال زيارتها لمركز لعلاج السرطان تابع لمؤسسة ”لالة سلمى“ لعلاج السرطان خلال شهر أبريل الماضي.

هذا الظهور المفاجئ للأميرة لم يحظ بمتابعة إعلامية رسمية كما هو متعارف عليه في الأنشطة الرسمية التي تقوم بها الأميرات والأمراء في المغرب، وهو ما يجعل باب التكهنات مفتوحًا حول الصفة التي باتت تحملها عقيلة العاهل المغربي.

وراجت في الآونة الأخيرة أخبار تحدثت عن طلاق بين الملك محمد السادس والأميرة سلمى، حيث رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق حول الموضوع الذي تطرقت له صحف عالمية، فيما لم يصدر إلى اليوم أي بلاغ في هذا الشأن.