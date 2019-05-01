صحيفة تركية تعلق على اعتقال الجيش الليبي لمقاتلين تركيّين

علقت صحيفة تركية اليوم الأربعاء على اعتقال الجيش الليبي قبل أيام لتركييْن يقاتلان في صفوف الميليشيات في طرابلس.

وقالت صحيفة ”خبر ترك“ المحلية: إن الرجلين فولكان التينوك ومحمد دمير اللذين كانا يعملان في مطعم بجنوب العاصمة الليبية طرابلس محتجزان منذ 12 أبريل/ نيسان في سجن قرب بنغازي.

والجمعة الماضية، أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الليبي اعتقل مقاتلين من الجنسية التركية، وهما يقاتلان في صفوف الميليشيات أثناء المعارك الدائرة في العاصمة طرابلس.

ونشرت بوابة أفريقيا الإخبارية صورًا لجوازي سفر المعتقليْن، ويُدعى أحدهما سويوك دمير، والثاني ألتينوك فولكان.

ولم توضح الوكالة طبيعة الأدوار القتالية التي يضطلع بها التركيان المعتقلان، لكن الجيش الليبي كشف في وقت سابق عن وجود طيارين أجانب تستعين بهم حكومة الوفاق في طلعاتها الجوية، لمواجهة قوات الجيش، وعن مرتزقة منخرطين في صفوف الميليشيات.

ولطالما كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن دور تركيّ وقطري في دعم الميليشيات، بالتمويل والعتاد العسكري.