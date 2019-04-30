”شاحنات الموت“ تصدم الشارع التونسي وتفجّر الغضب على حكومة الشاهد ( فيديو )

شهدت تونس منذ أيام قليلة، فاجعة غير مسبوقة أودت بحياة 12 امرأة وإصابة 20 آخرين جرّاء ما يصفها التونسيون بـ“شاحنات الموت“ التي أسفرت عن وفاة أكثر من 40 شخصًا وإصابة 450 آخرين خلال العام الحالي وفق آخر الإحصائيات.

وتواترت الحوادث التي تسفر عن ضحايا وإصابات في صفوف النساء العاملات بالمزارع على طرقات مناطق زراعية في محافظات تونسيّة عدّة، على غرار سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وجندوبة وباجة، وغيرها من الأماكن التي تنتشر فيها مظاهر الفقر والتهميش وظاهرة تشغيل النساء.

موقع ”إرم نيوز“ تابع ردود فعل الشارع التونسي ونشطاء سياسيين حول ظاهرة ”شاحنات الموت“.

وحمّل الناشط السياسي، الدالي البراهمي، الحكومات المتعاقبة منذ ثورة ”يناير“ 2011، المسؤولية عن ما آل إليه الوضع في تونس، وخاصة ما تعانيه العاملات بالمزارع التونسية“، على حد تعبيره.

وأكّد البراهمي، في تصريح لـ “ إرم نيوز“، أن ”الحاجة هي التي دفعت الضحايا إلى ركوب شاحنات الموت والتوجه إلى المزارع من أجل بضعة دنانير يتقاضونها.

ومن جهته دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إلى ”تطبيق القانون وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، و القطع مع استعمال شاحنات الموت.