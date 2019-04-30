حزب الشاهد: لن نتحالف مع النهضة وسنغيّر الخارطة السياسية في تونس (فيديو إرم)

أكد حزب ”تحيا تونس“ الذي يتزعمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أنّه لن يتحالف مع حركة النهضة الإسلامية، وأنّه سيقوم بتغيير الخارطة السياسية في البلاد.

وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان التونسي، مصطفى بن أحمد، إنّ الموقف من النهضة واضح، وإنّ حزبه لا يلتقي معها، لا في البرامج ولا في الأهداف.

واعتبر بن أحمد، في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، أنّ ”الحديث عن تقدم حركة النهضة واكتساحها للمشهد السياسي واعتلائها المراتب الأولى في الوقت الراهن، لن يستمر“، مشيرًا إلى أنّ ”نجاح حركة (تحيا تونس) سيغير الخارطة السياسية بالبلاد“.

وأشار إلى أنّ ”تحيا تونس هي حركة يوسف الشاهد ومشروعه السياسي“، مشيرًا إلى أنّ ”رئيس الحكومة يعمل على الفصل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي وفق ما يقتضيه الدستور التونسي“.

وعن التحالفات في البرلمان، قال إنّ ”حركة (تحيا تونس) تتقاسم الأهداف مع الأحزاب الوسطية، وإن التحالفات حاليًا تتجه نحو حركة (مشروع تونس) و حزب (المبادرة)، في انتظار فتح باب التحالف مع باقي الأحزاب ذات المرجعية السياسية والفكرية القريبة من مرجعية الحزب“.