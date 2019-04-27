وقف إجراءات تعيين مسؤول جزائري بسبب علاقته مع رئيس حزب

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام الوالي الجديد “الوناس بوزقرة” لمحافظة باتنة الشرقية، بعد أقل من أسبوع عن تعيينه في المنصب.

وقالت مصادر مطلعة لـ ”إرم نيوز“ إنّ بن صالح ”رضخ لضغوط شعبية، رفضت تعيين الوالي الجديد لعلاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد“.

وشجب غاضبون استغلال رئيس الحزب وظيفته في تعيين مسئول رفيع، بمجرد أن شارك في مشاورات الرئاسة حول حل الأزمة السياسية، ما أحرج السلطات.

وأدان متظاهرون استمرار العمل بما قالوا إنها ”ذهنية منظومة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في تعيين المسؤولين بوساطة القرابة والولاءات بعيدًا عن الكفاءة والنزاهة“.

وقالت الرئاسة الجزائرية اليوم السبت، إنها قررت تبديل مسؤول جدبد بالوالي الوناس بوزڨرة، بينما تقرر أيضًا ”تعيين المعني بمحافظة أخرى في قادم الأيام“.