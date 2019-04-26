الجيش الليبي يعتقل مقاتليْن تركيَيْن في صفوف الميليشيات بطرابلس

قالت تقارير إعلامية إن الجيش الليبي اعتقل مقاتلين من الجنسية التركية، وهم يقاتلون في صفوف الميليشيات أثناء المعارك الدائرة في العاصمة طرابلس.

ونشرت بوابة أفريقيا الإخبارية، صورًا لجوازاي سفر المعتقليْن، ويُدعى أحدهما سويوك دمير، والثاني ألتينوك فولكان.

ولم توضح الوكالة طبيعة الأدوار القتالية التي يضطلع بها التركيان المعتقلان، لكن الجيش الليبي كشف في وقت سابق عن وجود طيارين أجانب تستعين بهم حكومة الوفاق في طلعاتها الجوية، لمواجهة قوات الجيش، عن مرتزقة منخرطين في صفوف الميليشيات.

وتدور منذ أيام معاركة عنيفة في أحياء طرابلس بين الجيش الليبي والميليشيات المتشددة، المتحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السرّاج.

وطالما كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن دور تركيّ وقطري في دعم الميليشيات، بالتمويل والعتاد العسكري.