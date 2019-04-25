بالفيديو.. مليشيا مسلحة تجند ”الصم والبكم“ ضد الجيش الليبي في طرابلس

كشف عضو مجلس النواب الليبي عزالدين قويرب، عن إقدام ما يسمى ”المجلس العسكري مصراتة“ بزج ذوي الاحتياجات الخاصة في معارك طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو نشره قويرب عبر صفحته في ”فيسبوك“، مقاتلين من ذوي الاحتياجات الخاصة (صم وبكم) يحملون أسلحة ويستقلون سيارات عسكرية مكتوب عليها ”المجلس العسكري مصراته- كتيبة الحركة 3 الصم والبكم“.

وعلق رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالكريم حمزة، على الفيديو بالقول: ”إذا صحت هذه المعلومة التي نشرها النائب قويرب فإنها جريمة تستوجب محاسبة من قام بها وفتح تحقيق في ملابساتها“.

وكتب حمزة على صفحته بموقع فيسبوك: ”هل يعقل تجنيد ذوي الاحتياجات الخاصة في نزاع مسلح، هذا أمر مرفوض شكلًا ومضمونًا“.

يشار إلى أن مليشيات مصراته ومجلسها العسكري يشاركون في معارك طرابلس ضد الجيش الوطني في محاولة لعرقلته عن مسعاه لتحريرها.

ويحظر القانون الإنساني الدولي تجنيد الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، في الحروب.