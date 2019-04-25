ماذا يحدث في قناة نسمة التونسية؟ (فيديو)

يتساءل عمال قناة نسمة التونسية، وهم يتجمهرون أمام مقرها منذ ساعات، عن سبب حصارها من قوات الأمن، ومنع أي أحد من الدخول إليها، فيما يتم بث مباشر من أمام البناية على حساب المؤسسة الخاصة على موقع فيسبوك، يُظهر فوضى وضجة كبيرة.

وتمركزت عناصر الأمن التونسي منذ الصباح في محيط مقر القناة، الأكثر مشاهدة في تونس، ومنعت كل الصحفيين والعاملين فيها من الدخول، تمهيدًا لإغلاقها وحجز كل المعدات الموجودة فيها.

تم النشر بواسطة ‏‎Nessma‎‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وأكد عدد من الإعلاميين العاملين في القناة لـ“إرم نيوز“ أنهم لم يتمكوا إلى الآن من دخول القناة، وأنهم يقومون باتصالات مستمرة مع السلطات التونسية في محاولة لفهم ما يجري هناك.

قوات وحدات التدخل تحاصر القناة و تمنعنا من الدخول دون تقديم تفاصيل !ديمقراطية الشاهد تم النشر بواسطة ‏‎Lotfi Mechri‎‏ في الخميس، ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، المشرفة على الإعلام في تونس، قد اتخذت قرارًا بحجز معدات القناة في 5 أكتوبر 2018، مؤكدة أن عملية البث التي تقوم بها القناة غير قانونية.

وهددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال بحجز معدات القناة، ما لم يقم مالكها بتسوية وضعيته القانونية.

يذكر أن القناة عُرفت في القترة الأخيرة بنقدها اللاذع لرئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ولأداء عدد من الوزراء، ما جعلها تصنف كقناة معارضة.