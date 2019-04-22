محكمة جزائرية تأمر بحبس رجل الأعمال يسعد ربراب بشبهات فساد‎

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، ليل الاثنين/الثلاثاء، بإيداع رجل الأعمال البارز، يسعد ربراب، رهن الحبس في سجن ”الحراش“ .

وجرى توقيف الرئيس المدير العام لمجمع ”سيفيتال“ للصناعات الغذائية، يسعد ربراب، ورجال الأعمال ”الإخوة كونيناف“، يوم الاثنين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.

وجرى توقيف رجل الأعمال يسعد ربراب بتهم ”التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية“.

وظل رجل الأعمال، يسعد ربراب، من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في البلاد، حيث يستحوذ على ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، بحسب تصنيف أمريكي لأثرياء العالم لشهر يناير الماضي.

وتقول تحليلات إن عزل الجنرال توفيق الملقب بـ ”رب الجزائر“ من قيادة المخابرات العسكرية العام 2013، قد أثر بشكل مباشر على تراجع حجم استثمارات يسعد ربراب المعروف بلقب ”رجل الزيت والسكر“.

وبدأ ربراب حياته محاسبًا ماليًا قبل تحوله إلى إمبراطور ”الزيت والسكر“ في البلاد، مستحوذًا على القطاع الغذائي بواسطة دعم الدولة لهذه السلع، ولكن أسعارها باهظة ولا تتماشى مع حقيقة الدعم لقدرة المواطن الشرائية.

واتهمته أوساط سياسية بمحاولة إشعال ثورة الزيت والسكر في يناير 2011، توازيًا مع احتجاجات واسعة ضد النظام في ذروة المظاهرات التي شهدتها بلدان عربية ضمن ما سمي بموجة ”الربيع العربي“.