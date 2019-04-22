مصر تتدخل لإنهاء إغلاق السفارة الليبية بالقاهرة

تدخلت مصر عبر وزارتها للخارجية لإنهاء أزمة إغلاق السفارة الليبية في القاهرة، بعدما قام عدد من الموظفين بإغلاقها، ومنعوا الدبلوماسيين وبقية العاملين من دخولها صباح اليوم الإثنين على خلفية الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، وفق مصدر دبلوماسي ليبي بالقاهرة.

وأكد عبد الحكيم معتوق المستشار الإعلامي بالسفارة الليبية فى القاهرة ومندوبياتها الدائمة لدى الجامعة العربية، أن ”وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني نجحت في استعادة السيطرة على السفارة الليبية في القاهرة، بتعاون من الخارجية المصرية بعد إغلاق أبوابها عدة ساعات“.

وأوضح معتوق فى تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن السفارة عادت للعمل بشكل طبيعي، وجرى فتح أبوابها مرة أخرى أمام الدبلوماسيين والعاملين المقيمين بالقاهرة.

وأرجع المستشار الإعلامي للسفارة، ما فعله العاملون إلى وجود خلاف داخلي بين أنصار حكومة الوفاق الوطني، وآخرين تابعين للحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية، لاسيما بعد التطورات الأخيرة بشأن عملية تحرير طرابلس.

من جهته قال كامل عبدالله، المتخصص في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار غلق السفارة الليبية ليس رسميًا وإنما قام به موظفو السفارة بسبب الصراع بين أنصار الحكومتين في الشرق والغرب.

وأوضح عبدالله في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها غلق السفارة بهذا الشكل بل يتكرر الأمر على فترات منذ عام 2014، بالنظر إلى هذا الصراع بين الحكومتين اللتين تعيّن من حين لآخر دبلوماسيين بالقاهرة.

وتوقع كامل أن تحدث تطورات وهيكلة قريبة في قيادات السفارة، لكن الأمر متعلق بالتطورات الميدانية التي تحدث على أرض ليبيا.

يشار إلى أن السفيرة الليبية في القاهرة حنان زغبية، رفضت الاستجابة لطلب وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، بشأن إصدار بيان إدانة لعمليات الجيش في طرابلس، ما دعاه إلى تغييرها بالقائم بالأعمال.