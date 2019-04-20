بشبهات فساد.. محكمة جزائرية تحقق مع أويحيى ووزير المالية الحالي

بشبهات فساد.. محكمة جزائرية تحقق مع أويحيى ووزير المالية الحالي

المصدر: إسلام صمادي - إرم نيوز

استدعت، محكمة ”سيدي أمحمد“، في الجزائر يوم السبت، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، الذي شغل سابقًا منصب محافظ البنك المركزي، للتحقيق معهما بملفات فساد.

وقال تلفزيون ”النهار“ المحلي، إن التحقيق يشمل قضايا تتعلق بإضاعة المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويرى مراقبون، أن جهاز القضاء بدأ في التحرك بناءً على توجيهات قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي طلب من القضاء فتح ملفات فساد، وسوء التسيير، لكبار المسؤولين في الدولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً